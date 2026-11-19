Ермек Серкебаев — одна из ключевых фигур, внесших неоценимый вклад в развитие казахского оперного искусства. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося мастера сцены. По случаю юбилея в Астане прошла региональная конференция «Сохраняя традиции, открываем путь в будущее», передает официальный сайт столичного акимата.

Культурно-просветительская встреча была посвящена популяризации национального музыкального наследия, а также преемственности традиций и современного образования.

В мероприятии, которое проводится с 19 по 21 ноября в рамках республиканского проекта «Академическая мобильность», принимают участие руководители, педагоги и методисты детских музыкальных школ и школ искусств из нескольких регионов страны.

В качестве почетного гостя торжественного мероприятия с приветственной речью выступила уполномоченный по правам ребенка города Астаны, почетный работник образования Республики Казахстан Асима Бимендина, пожелавшая успехов в работе конференции.

Кроме того, участников поздравили представители «Учебно-методического центра дополнительного образования детей».

В рамках церемонии открытия была представлена концертная программа с участием учащихся и педагогов школ.

Одним из значимых моментов конференции стала онлайн-встреча на платформе Zoom с дочерью Ермека Серкебаева — казахстанской писательницей, журналисткой и биографом Ириной Ермековной Серкебаевой. Она поздравила участников с открытием знакового мероприятия и тепло отозвалась о благой инициативе, направленной на популяризацию творческого наследия ее отца.

Далее началось пленарное заседание конференции, где были заслушаны доклады по актуальным вопросам музыкального образования и национального искусства.

В рамках трехдневной конференции педагоги школ искусств из разных регионов страны обменяются опытом, повысят профессиональное мастерство и обсудят традиции и будущее национального музыкального образования.

Главная цель конференции — пропаганда творческого наследия выдающегося певца, сохранение преемственности национальных и академических музыкальных традиций, а также развитие профессионального обмена опытом в сфере музыкального образования.

В рамках трехдневной программы будут заслушаны доклады об актуальных вопросах музыкального образования, пройдут открытые уроки, мастер-классы и творческие встречи. Также будут рассмотрены вопросы сохранения национального музыкального наследия, внедрения современных методов обучения, использования цифровых технологий и влияния искусства на личностное становление молодого поколения.

Данная встреча, посвященная 100-летию Ермека Серкебаева, является важной культурно-просветительской инициативой, направленной не только на прославление наследия великого мастера искусства, но и на сохранение и передачу национальных музыкальных традиций будущим поколениям.