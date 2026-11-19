В рамках реализации нарратива «Закон и порядок» сотрудники столичного Департамента экономических расследований провели информационно-разъяснительную встречу с медицинскими работниками Городского центра психического здоровья, передает официальный сайт акимата Астаны.

Участникам встречи рассказали о наиболее распространённых схемах финансового мошенничества, в том числе о деятельности финансовых пирамид, их характерных признаках и способах вовлечения граждан в противоправные финансовые схемы.

Особое внимание было уделено вопросам цифровой безопасности и цифровой гигиены. Сотрудники Департамента разъяснили основные правила безопасного поведения в интернете, меры предосторожности при использовании онлайн-сервисов и социальных сетей, а также способы защиты персональных данных от мошеннических действий.

Участникам напомнили о необходимости критически оценивать поступающие предложения о быстром и гарантированном заработке, не передавать третьим лицам личные данные и банковские реквизиты, а также проявлять бдительность при совершении финансовых операций.

Подобные встречи направлены на повышение финансовой и цифровой грамотности населения, формирование ответственного отношения к личной финансовой безопасности и предупреждение правонарушений.