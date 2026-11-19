С 19 ноября 2026 года до конца января 2027 года на участке от улицы Кордай до улицы Каныша Сатпаева в столичном районе Алматы будут проводиться строительно-монтажные работы по строительству инженерных сетей, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим на указанном участке будет частично ограничено движение автотранспортных средств.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.