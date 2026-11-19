В общеобразовательной средней школе № 57 имени Машхура Жусупа города Астаны состоялась презентация проекта «Мың бала», направленного на развитие творческих способностей детей, передает официальный сайт акимата города.

Главная цель проекта — открыть дорогу к раскрытию способностей и талантов каждого ребенка, реализации его возможностей и развитию творческого потенциала. В рамках инициативы «Мың бала» школьники получат возможность попробовать себя в различных направлениях, проявить себя с новой стороны, повысить уверенность в себе и выступить перед широкой публикой.

«Мың бала» — это уникальный проект, направленный на раскрытие способностей и талантов каждого ребенка, демонстрацию его возможностей и развитие творческого потенциала. Наша главная цель — подарить тысяче детей тысячу возможностей! Ведь в каждом ребенке есть нераскрытая способность, неосуществленная мечта, талант, который еще не нашел выхода. Однако не у всех детей есть равные возможности проявить себя. Проект нацелен на то, чтобы открыть дорогу именно таким ребятам», — отметил директор школы №57 Габит Сундетов.

Мероприятия в рамках проекта будут организованы в 20 школах столицы. В каждом учебном заведении учителя представят ученикам свои свежие идеи и авторские инициативы, проведут работу воспитательного и познавательного характера. Например, в ходе первой презентации, прошедшей в школе № 57, были представлены проекты, посвященные таким важным инициативам, как искусственный интеллект, «Читающая нация» и «Таза Қазақстан».

Школьникам рассказали о важности образования и науки, защите окружающей среды, пользе чтения книг и необходимости освоения современных технологий. Кроме того, одним из основных направлений проекта является выявление скрытых талантов у детей и поддержка их развития. Таким образом, данный проект нацелен не только на укрепление уверенности детей в себе, но и на то, чтобы помочь им сделать шаг к новым начинаниям, отточить свои способности и найти свое место в будущем.