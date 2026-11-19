В рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» в Астане состоялась экоакция, направленная на озеленение столицы и формирование у молодежи бережного отношения к окружающей среде, передает официальный сайт городского акимата.

Мероприятие прошло на территории Назарбаев Университета с участием студентов, волонтеров, экоактивистов, представителей молодежных организаций и жителей города.

Участники акции высадили деревья вдоль дороги, ведущей от главного здания университета в сторону Дворца мира и согласия. Одной из особенностей мероприятия стала посадка именных деревьев, каждое из которых будет посвящено определенной истории, событию или близкому человеку. На выбранном участке высаживали ели.

К экологической инициативе присоединились и молодые семьи, которые в этот день заключили брак.

Таким образом, посадка деревьев стала не только вкладом в озеленение города, но и символом создания семьи, новых начинаний и заботы о будущем поколении. В рамках инициативы по высадке 5 000 деревьев дополнительно посадили 500 именных деревьев. Инициатива «500 деревьев - 500 уникальных историй» предусматривает создание цифровых паспортов деревьев со сведениями о породе, дате посадки, местоположении и участках. Специальная платформа позволит знакомиться с историями деревьев и информацией об их состоянии и уходе. Дальнейший мониторинг и обслуживание должны превратить единичную акцию в культуру продолжительной заботы.

Как отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев, активное участие молодежи играет важную роль в реализации инициативы «Таза Қазақстан».

«Сегодня к акции присоединились экоактивисты, волонтеры и студенты ведущих вузов столицы. В городе обучается порядка 120 тысяч студентов колледжей и университетов, и молодежь активно поддерживает инициативу «Таза Қазақстан», участвуя в различных экологических мероприятиях. Важно понимать, что это не только высадка деревьев и уборка территории, но и экологическое воспитание, формирование бережного отношения к окружающей среде», - подчеркнул он.

По словам спикера, за каждым высаженным деревом будут закреплены молодые люди, которые возьмут на себя ответственность за дальнейший уход за саженцами. Кроме того, за зелёными насаждениями столицы следят профильные городские службы. Подобные экологические мероприятия проводятся на разных площадках Астаны. Организаторы отмечают, что главная задача таких инициатив - не только увеличить количество зеленых насаждений, но и вовлечь горожан в практическую заботу об окружающей среде. Ведь сохранение экологического благополучия столицы начинается с личной ответственности каждого жителя.

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