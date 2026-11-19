21 и 22 ноября в Астане будет проходить масштабная сельскохозяйственная ярмарка «Соғым-FEST». Свою продукцию на ярмарке представят фермерские хозяйства Акмолинской, Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и других областей страны, передает официальный сайт акимата столицы.

Ярмарку организует Министерство сельского хозяйства РК совместно с акиматом Астаны.

Мероприятие приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и пройдет в рамках III Форума работников сельского хозяйства.

Посетителям предложат широкий ассортимент отечественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Ключевой особенностью «Соғым-FEST» станет формат прямых продаж от производителей. Это позволит исключить дополнительные посреднические звенья, расширить возможности сбыта для фермеров и обеспечить жителям столицы прямой доступ к качественной продукции казахстанского производства.

Торговые ряды будут работать 21 и 22 ноября с 09:00 до 19:00 одновременно на четверех площадках Астаны:

ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б.

Автобусные маршруты: № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307, 317.

ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1.

Автобусные маршруты: № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307, 317.

ТЦ «Jurt» – улица Бейбарыс Султан, 3.

Автобусные маршруты: № 2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67, 73.

Рынок «ERA» - шоссе Коргалжын, 96.

Автобусные маршруты: №35, 36, 45, 62, 66, 305, 312.