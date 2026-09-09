«И днем, и ночью»: водитель спецтехники рассказал о работе по очистке столичных улиц

Чистоту улиц Астаны ежедневно обеспечивают люди, чей тяжелый труд зачастую остается незаметным. Один из них — водитель специальной техники ТОО «Астана Тазалық» Нуржан Отеген. Каждую смену на специальной вакуумной машине он объезжает главные улицы столицы, собирая листву и мусор, скопившиеся вдоль бордюров, и вносит свой вклад в чистоту и благоустройство города, передает официальный сайт акимата столицы.

Нуржан Отеген, которому недавно исполнилось пятьдесят, летом — с мая по середину октября — управляет вакуумной подметально-уборочной машиной, а с выпадением первого снега и до самой весны садится за руль снегоуборочного автомобиля Mercedes-Benz Schmidt. Благодаря богатому водительскому опыту, отличному знанию сложного оборудования спецтехники и высокой ответственности, нашего героя закрепили за очисткой самого важного района Астаны — Есильского. Прибывая на работу к 7:30 утра, он первым делом проходит медицинский осмотр и получает путевой лист с указанием маршрута. Затем с 8:00 до 20:00 он очищает 4 улицы, собирая с помощью вакуумного пылесоса листву и отходы, скопившиеся в прибордюрной зоне. На уборку одной улицы у него уходит около 1,5 часов, после чего он выгружает собранный мусор в специально отведенном месте, моет машину и приступает к очистке следующих улиц.

«На один район выделяется по 4 единицы техники: две из них убирают территорию вокруг монумента «Байтерек» и главные улицы возле Акорды, а еще две работают на территории выставки ЭКСПО. С каждой улицы при уборке мы вывозим по 1–1,5 кубических метра мусора. Мощность бункера техники составляет 87 лошадиных сил. При запуске машины начинает вращаться щетка, которая сгребает мусор с края бордюра к шахте, откуда он вакуумом затягивается в бункер. Этот автомобиль закреплен лично за мной, поэтому при возникновении любых неполадок я замечаю их заранее и сообщаю механикам, а за его чистоту отвечаю сам. Обычно во время ежедневной уборки улиц мы движемся очень медленно — со скоростью 10–15 км/ч. Для езды с такой скоростью нужна крепкая нервная система, у многих просто не хватает на это терпения», — рассказывает Н. Отеген.

После двух дней работы в дневную смену он выходит в ночную. С восьми вечера и до самого утра он выполняет точно такую же работу, после чего возвращается домой на отдых. Семья уже привыкла к его сменному графику. Как и машинистам локомотивов, после ночной смены ему строго необходим полноценный отдых — в это время ни дома, ни на работе его никто не беспокоит.

Супруга отца пятерых детей работает поваром. Оба они воспитывают детей своим честным трудом, являясь для них достойным примером в жизни. Летом Нуржан берет обед с собой и ест в машине, а зимой бесплатное питание предоставляется на работе. Согласно трудовому договору, четыре раза в месяц он может отпроситься с работы в случае любых непредвиденных обстоятельств. Доход стабильный, к тому же предприятие ежегодно отправляет его детей в летний лагерь. За добросовестную службу, ответственность и аккуратность в работе он неоднократно удостаивался наград в своем коллективе. Наш герой выразил искреннюю благодарность за то, что в последние годы благодаря поддержке Главы государства человеку труда уделяется особое внимание.

«Астана — сердце нашей страны. Её чистота важна для каждого из нас. Поэтому я призываю всех максимально поддерживать порядок в городе», — подытожил он.