Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны провели профилактическое мероприятие, направленное на разъяснение соблюдения требований пожарной безопасности в местах общественного питания, передает официальный сайт акимата столицы.

Специалисты обошли ряд объектов общественного питания города и организовали встречи с предпринимателями и персоналом. В ходе бесед были затронуты вопросы профилактики пожаров, соблюдения требований безопасности и правильных действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Кроме того, среди владельцев бизнеса провели разъяснительную работу по безопасной эксплуатации кухонного оборудования, газовых установок и электроприборов. Также им напомнили о недопущении перегрузки электросетей, регулярной проверке исправности электрооборудования и соблюдении правил безопасности при использовании газовых приборов.

«В местах общественного питания проходит специальное мероприятие. В ходе проверок было выявлено более тысячи нарушений требований пожарной безопасности. По выявленным нарушениям наложены административные штрафы. Стоит отметить, что с начала года на объектах общественного питания произошло около тридцати трёх случаев пожара», — сообщил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны Габит Бабаев.

По словам специалистов, одними из основных факторов, повышающих риск возникновения пожаров в заведениях общепита, являются неправильная эксплуатация кухонного оборудования, неисправность электрических и газовых приборов, а также халатное отношение к требованиям безопасности. В связи с этим профилактические меры на таких объектах проводятся на постоянной основе.

Следует отметить, что Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны призывает предпринимателей и сотрудников заведений строго соблюдать требования пожарной безопасности и ответственно подходить к мерам предосторожности, напомнив, что предупреждение чрезвычайных ситуаций — это общая задача.