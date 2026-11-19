Столица продолжает укреплять свои позиции в качестве ведущего индустриального хаба страны. За девять месяцев 2026 года предприятия столицы выпустили продукции на 3,1 трлн тенге. Действующие в городе предприятия работают по мировым стандартам качества с акцентом на применение высокотехнолоничных систем и бережное отношение к экологии. В городском Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства рассказали о ведущих производственных площадках и перспективах развития отрасли, передает официальный сайт акимата Астаны.

Основу столичной промышленности составляет обрабатывающий сектор, на который приходится почти 95% всего производства, или 2,9 трлн тенге за январь-сентябрь.

Значительную долю в структуре обрабатывающей промышленности занимает металлургия – 61,2%, машиностроение – 19,5%.

Но промышленная карта Астаны не ограничивается тяжелой индустрией. Здесь также выпускают строительные материалы, напитки, продукты питания, резиновые и пластмассовые изделия. На производство неметаллических минеральных материалов приходится 6,7%, напитков – 4,9%, продуктов питания – 3,1%, а резиновых и пластмассовых изделий – 2%.

Такое разнообразие показывает, что в столице формируется промышленная база, способная работать сразу на несколько рынков – от строительства и транспорта до повседневных потребностей населения.

Одним из главных инструментов промышленного развития стали специальные экономические зоны «Астана – новый город» и «Астана – Технополис». Именно здесь создаются условия для размещения предприятий, привлечения инвестиций и запуска новых производственных проектов.

Крупнейшей промышленной площадкой столицы остается Индустриальный парк №1, расположенный на территории СЭЗ «Астана – новый город». Сегодня здесь реализуются 145 промышленных проектов общей стоимостью более 369 млрд тенге. Из них 103 предприятия уже работают, еще 42 проекта находятся на различных стадиях реализации. При этом более 30 производств создаются с участием иностранных инвесторов.

Предприятия на территории СЭЗ обеспечили постоянной работой свыше 8 тыс. человек. После завершения новых проектов планируется создать еще около 1,5 тыс. рабочих мест.

По мере увеличения числа предприятий растет потребность в производственных площадях, инженерных коммуникациях и инфраструктуре. Поэтому в Астане приступили к реализации Индустриального парка №2. Проект осуществляется с использованием механизма государственно-частного партнерства и рассчитан на дальнейшее расширение производственного сектора столицы.

До 2029 года на его территории планируется разместить более 100 проектов с общим объемом инвестиций порядка 500 млрд тенге. Ожидается, что их реализация позволит создать свыше 8 тыс. рабочих мест.

Новый индустриальный парк будет ориентирован сразу на несколько направлений. Здесь планируют разместить предприятия машиностроения, пищевой и легкой промышленности, производителей строительных материалов, мебели и медицинской продукции.

Отдельное внимание уделяется малому и среднему бизнесу, для которого строительство собственного завода или производственного комплекса зачастую становится серьезным финансовым барьером.

Одним из решений стало развитие малых промышленных зон. Через АО «СПК «Астана» профинансированы и реализованы три таких проекта с общим объемом инвестиций около 5 млрд тенге, из которых 3,5 млрд тенге составило заемное финансирование. В результате в городе появилось более 20 тыс. квадратных метров производственных и складских помещений. На этих площадках создано порядка 80 рабочих мест.

Главное преимущество подобного формата заключается в том, что предпринимателям не требуется самостоятельно создавать всю производственную инфраструктуру с нуля. Они получают возможность разместить оборудование и организовать работу в специально подготовленных помещениях. Для бизнеса это означает снижение первоначальных затрат на запуск производства, а для города – возможность привлечь новые предприятия и расширить перечень выпускаемой продукции.

Еще одним направлением промышленного развития станет создание Аграрно-индустриальной зоны. Под будущую площадку выделен земельный участок площадью 87,8 гектара в жилом массиве «Өндіріс» столичного района «Байқоңыр». Новая зона будет ориентирована преимущественно на пищевую промышленность.

Здесь планируется реализовать более 20 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 40 млрд тенге. Появление специализированной площадки должно расширить возможности для производства продовольственной продукции непосредственно в столице.

Для стремительно растущей Астаны развитие собственного производства становится еще одним направлением экономического роста. Расширение действующих предприятий, создание индустриальных парков и привлечение инвестиций открывают новые возможности для предпринимательства, укрепляя позиции столицы не только как административного и делового, но и промышленного центра страны.