В Астане эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям остается стабильной. Медорганизации города принимают все необходимые меры для оказания оперативной и своевременной медицинской помощи жителям и предупреждения распространения инфекций, передает официальный сайт столичного акимата.

В столице продолжается мониторинг эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в рамках эпидсезона 2026–2027 годов.

Для своевременного приема пациентов с признаками острых респираторных инфекций в медицинских организациях города функционируют фильтр-кабинеты и кабинеты неотложной помощи. В них проводится осмотр пациентов и оказывается необходимая медицинская помощь.

График работы фильтр-кабинетов и кабинетов неотложной помощи:

в рабочие дни — с 08:00 до 20:00;

в выходные и праздничные дни — с 08:00 до 18:00.

Стоит отметить, что одной из основных мер профилактики гриппа остается вакцинация.

В Управлении общественного здравоохранения города напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, проветривать помещения, по возможности избегать контактов с людьми с признаками заболевания и не заниматься самолечением.

При появлении симптомов респираторной инфекции рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью.