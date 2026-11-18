В столице подвели итоги 20-часового обучающего курса, направленного на повышение правовой грамотности населения. В ходе итогового мероприятия были обсуждены вопросы формирования правовой культуры граждан, утверждения принципа «Закон и порядок», а также активного участия молодёжи в общественной жизни, передает официальный сайт акимата столицы.

По словам руководителя Управления внутренней политики города Астаны Бакытжана Жунисбекова, работа по повышению правовой грамотности тесно связана с основными направлениями внутренней политики страны. Основные принципы внутренней политики, утверждённые в прошлом году Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, направлены на определение ориентиров развития общества. В их числе такие ценности, как «Закон и порядок», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан».

«В рамках проекта около ста граждан в течение 20 часов получали знания в правовом направлении. Теперь задача заключается в том, чтобы не оставлять полученные знания только себе, а делиться ими с окружающими людьми. Важно распространять информацию о правовой грамотности в социальных сетях, среди своих друзей, сокурсников, одноклассников и родственников. Результаты работы в сфере внутренней политики могут быть видны не сразу. Их плоды со временем проявляются во взглядах в обществе и поступках граждан. Поэтому результативность работы в этом направлении зависит от активности каждого из вас», - сказал Бакытжан Жунисбеков.

Общественный деятель Зулфухар Гаипов остановился на взаимосвязи принципов «Адал азамат», «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан» в формировании правового государства. По его мнению, первое условие для того, чтобы быть честным гражданином, — уважать закон и соблюдать установленный порядок. Привитие этих ценностей подрастающему поколению требует длительного времени. Поэтому подобные обучающие курсы, направленные на повышение правовой грамотности молодёжи, имеют огромное значение.

«Право и обязанность — неразделимые понятия. Мы зачастую склонны требовать свои права, однако забываем о том, что у нас есть и обязанности, которые необходимо выполнять. Например, соблюдение чистоты в общественных местах, уважение к родителям и учителям — обязанность каждого гражданина. Одна из причин правовой безграмотности как раз и возникает из-за неумения разграничивать эти два понятия. Правовое государство — это общество, в котором законными признаются все действия, не запрещённые законом. Поэтому каждый гражданин должен знать не только свои права, но и обязанности. Только тогда в обществе сформируются уважение к закону и ответственность», — отметил Зулфухар Гаипов.

В свою очередь, член Халық кеңесі Мурат Абенов остановился на роли правовых знаний в жизни человека и поделился опытом своего трудового пути. По его словам, стремление человека к знаниям и умение применять их на практике открывают путь к различным возможностям в жизни.

«Когда я работал учителем, для дополнительного заработка мне довелось поработать и водителем такси. В то время после различных ситуаций с сотрудниками дорожной полиции я начал самостоятельно изучать законодательство. Каждый день читал законы и исследовал способы защиты своих прав. Чем лучше я узнавал закон, тем яснее понимал, насколько правильны мои собственные действия. Позже, даже если меня останавливала дорожная полиция, я мог спросить, какое именно правило я нарушил, как это зафиксировано, и отстоять свою позицию в рамках закона. Поэтому каждому гражданину необходимо знать закон не только тогда, когда он сталкивается с трудностями, но и в повседневной жизни», — подчеркнул Мурат Абенов.

Один из участников курса — ученик 10-го класса столичной школы-гимназии №52, президент школы Жангали Курмангалей. Он отметил необходимость формирования правовой грамотности со школьной скамьи и предложил усилить работу по разъяснению прав и обязанностей учащихся, профилактике буллинга и правовому воспитанию.

«Я считаю, что подобные проекты правовой направленности нужно чаще организовывать и в школах. Было бы очень полезно, если бы появилась возможность приглашать в школы специалистов правовой сферы, квалифицированных спикеров и проводить встречи с учащимися. Ведь каждый ребёнок должен с раннего возраста знать свои права, обязанности и ответственность перед законом. Такие обучающие курсы способствуют поиску новых знаний у молодёжи, пополнению их багажа знаний и пониманию своего места в обществе», — сказал он.

В завершение мероприятия участникам, успешно прошедшим обучающий курс, были вручены сертификаты. Проект направлен на совершенствование правовых знаний граждан, применение полученных знаний в повседневной жизни и формирование правовой культуры в обществе.

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