19 ноября в Астане будет организована республиканская акция «Народный юрист», направленная на оказание бесплатной правовой помощи жителям. Мероприятие проводится в рамках реализации принципа «Закон и порядок», передает официальный сайт акимата столицы.

Акцию проводит прокуратура города Астаны совместно с акиматом, правоохранительными и другими государственными органами.

Главная цель мероприятия - предоставление гражданам бесплатных юридических консультаций, оперативная помощь в решении их актуальных вопросов, а также выявление системных правовых проблем в обществе.

В ходе мероприятия жители смогут получить консультации от представителей государственных органов, квалифицированных юристов страны и специалистов правовой сферы.

Акция пройдёт 19 ноября с 16:00 до 19:00 во Дворце школьников имени аль-Фараби по адресу: проспект Бауыржана Момышулы, 5.