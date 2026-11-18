На водоёмах столицы начался период ледостава. В это время толщина льда является неравномерной. Поэтому выход на водоёмы, особенно передвижение по тонкому льду, представляет большую опасность для жизни человека. В связи с этим спасатели столицы проводят разъяснительную работу среди жителей и рыбаков, передает официальный сайт акимата Астаны.

Спасатели разъясняют опасность льда в период его первоначального замерзания и напоминают о важности строгого соблюдения требований безопасности. Кроме того, вблизи водоёмов устанавливаются предупреждающие знаки «Выход на лёд запрещён».

Спасатели призывают жителей не выходить на водоёмы до полного становления льда, не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать меры безопасности.

Тонкий лёд опасен для жизни!