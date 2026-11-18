В столице провели круглый стол «Esti Bol Qory 2026: деректерден шешімдерге», направленный на профилактику наркоправонарушений и поиск новых подходов к решению этого вопроса, передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие организовано при участии Центра поддержки гражданских инициатив.

В заседании круглого стола участвовали

полицейские совместно с членами Совета по профилактике наркоправонарушений при Департаменте полиции города, представители государственных и правоохранительных органов, общественные деятели и эксперты.

На встрече представили комплексный аналитический обзор текущей ситуации в сфере профилактики наркоправонарушений в Казахстане, в том числе в столице. Участники обсудили существующие подходы к профилактической работе, актуальные вызовы и результаты принимаемых мер.

Особое внимание уделено выработке предложений по дальнейшему совершенствованию профилактической деятельности, укреплению межведомственного взаимодействия и повышению эффективности противодействия наркоугрозе.