В столичном Дворце школьников имени Махамбета Утемисова провели основной тур городского конкурса ведущих «Сөз шебері». Талантливые школьники состязались в искусстве публичных выступлений, передает официальный сайт акимата Астаны.

В отборочном туре, прошедшем накануне, свои силы попробовали 56 школьников из различных организаций образования Астаны. Юные конферансье демонстрировали сценический артистизм, дикцию и умение держаться перед публикой. По итогам строгого отбора право выступить на главной сцене получили лишь 16 сильнейших участников.

Программа основного тура стала для финалистов настоящей проверкой на профессионализм и включала три сложных испытания: творческую самопрезентацию, импровизацию и задание в формате прямого эфира.

Особый смысл конкурсу придала его идеологическая основа — единая программа воспитания «Адал азамат». В своих визитках участники делились собственным взглядом на то, каким должен быть современный ведущий, транслирующий ценности честности, ответственности, справедливости и уважения к аудитории. Через оригинальные номера ребята показали, что за каждым сказанным со сцены словом стоит личная гражданская позиция.

Наиболее зрелищным и волнительным этапом для конкурсантов стала импровизация. Без предварительной подготовки юным мастерам слова приходилось мгновенно ориентироваться в заданной теме, проявлять находчивость, чувство юмора и безупречную грамотность. Не меньшей выдержки потребовал и формат прямого эфира, где ценились информационная грамотность, быстрота реакции и умение работать в команде.