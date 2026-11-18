Хирурги Городской многопрофильной больнице № 2 Астаны успешно прооперировали пациентку с редкой врождённой особенностью – зеркальным расположением внутренних органов. Операцию женщине сделали через пару месяцев после родов, передает официальный сайт столичного акимата.

У астанчанки Кульжан Фазыловой серьёзные проблемы с сердцем возникли во время беременности. Как оказалось, ее сердце находится не слева, как у большинства людей, а справа. В сентябре, на 30-й неделе беременности, по медицинским показаниям ей провели кесарево сечение. Примерно через 40 дней после родов женщине потребовалась операция на сердце.

У нее было выявлено сильное сужение одного из сердечных клапанов, которое затрудняло нормальное кровообращение. Врачи приняли решение заменить поражённый клапан биологическим протезом.

Операцию провела команда специалистов Городской многопрофильной больницы № 2 под руководством заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии Алексея Смоленского. Хирургическое вмешательство продолжалось три часа.

Особую сложность представляло необычное расположение сердца и других внутренних органов пациентки. Для самого кардиохирурга такой случай стал первым в его практике.

«Благодаря поддержке команды, конечно, предварительно мы готовились, проверили КТ сердца, посмотрели расположение всех магистральных сосудов, анатомию сердца тщательно изучили по КТ сердца», — рассказал Алексей Смоленский.

По словам врача, операция по замене митрального клапана прошла успешно. Послеоперационное обследование показало, что сердце женщины хорошо сокращается, а установленный протез работает удовлетворительно.

После лечения и восстановления Кульжан Фазылову выписывают из больницы. Теперь она сможет вернуться домой к своему ребёнку и семье.