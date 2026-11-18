В легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» в Астане прошла торжественная церемония открытия чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. В первенстве страны принимают участие 165 спортсменов из 16 команд республики, передает официальный сайт акимата столицы.

В церемонии открытия приняли участие вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Есеналин, заместитель акима города Астаны Ерик Мейрханов и президент Федерации тяжёлой атлетики Гаджи Гаджиев.

Заместитель акима города Астаны Ерик Мейрханов отметил, что тяжёлая атлетика занимает особое место в спортивной истории Казахстана. По его словам, казахстанские тяжелоатлеты показывают высокие результаты на международных соревнованиях, и особенно радуют достижения молодых спортсменов.

Он также остановился на успехах представителей столичной школы тяжёлой атлетики Едиге Емберды и Ансара Турсымбека.

«Проведение сегодня в нашей столице чемпионата Казахстана, объединившего более 150 спортсменов из 16 команд страны, — большая честь для нас. Уверен, что эти соревнования откроют путь молодым атлетам для оттачивания мастерства, накопления опыта, раскрытия своих возможностей и уверенного шага в большой спорт», — сказал Ерик Мейрханов.

В свою очередь, вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Сергей Цырульников отметил, что республиканские соревнования такого уровня давно не проводились в Астане. По его словам, тяжёлая атлетика в стране динамично развивается, чему свидетельством является открытие в столице нового специализированного зала городской федерации тяжёлой атлетики всего за два часа до начала чемпионата.

На современном этапе одной из главных стратегических задач национальной федерации является создание условий для завоевания спортсменами олимпийских лицензий и их поддержка для успешного выступления на международной арене.

Отметим, что чемпионат Казахстана проходит с 16 по 22 ноября. Мужчины соревнуются в восьми весовых категориях: 60, 65, 70, 75, 85, 95, 110 и свыше 110 килограммов. Женщины выступают в весовых категориях 49, 53, 57, 61, 69, 77, 86 и свыше 86 килограммов.

Победители соревнований определятся 22 ноября.