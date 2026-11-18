В Астане в рамках проекта «Читающая нация» продолжается читательский марафон среди школьников. Юные читатели, проявляющие особый интерес к миру литературы, пробуют свои силы в состязании знаний и познания, входя в число лидеров по количеству прочитанных книг. Среди них есть и школьники, прочитавшие более тысячи книг и ставшие примером для своих сверстников, передает официальный сайт акимата столицы.

Одним из лидеров марафона является ученица 5 «Е» класса школы-гимназии №78 имени Смагула Садвакасова Байсакова Каусар Азаматкызы. На сегодняшний день она прочитала более 1000 книг. Интерес Каусар к книгам начался с 3-го класса. С тех пор она глубоко погрузилась в мир литературы и превратила чтение в любимую привычку. Любовь к книгам также помогла ей свободно овладеть английским языком.

В читательском марафоне участвуют брат и сестра Хегай Милана и Хегай Богдан. Каждый из них прочитал по 1000 книг, ознакомившись в общей сложности почти с 2000 литературных произведений. Брат и сестра превратили чтение в семейную традицию и сформировали дома личный библиотечный фонд. Они с любовью читают произведения таких выдающихся представителей казахской литературы, как Мухтар Ауэзов, Ильяс Есенберлин и Мукагали Макатаев, а также проявляют интерес к приключенческим произведениям. Милана и Богдан обучаются на казахском языке и изучают золотое наследие национальной литературы.

В марафоне также участвует ученик 11-го класса школы-гимназии №83 имени И. Алтынсарина Батыр Балтабеков. За последние три года он прочитал более 800 книг, познакомившись с классическими произведениями казахской и мировой литературы. В числе его любимых авторов — Мухтар Ауэзов, Абай Кунанбайулы и Мукагали Макатаев. Батыр любит читать литературу на казахском и русском языках. Сочетая впечатления и знания от прочитанного с творчеством, сегодня он и сам пробует себя на литературном поприще.

Участницей марафона также является ученица 9-го класса общеобразовательной средней школы №36 Анисимова Вероника. Она прочитала более 800 книг из фондов восьми библиотек столицы. Для Вероники, которая посвящает чтению большую часть своего свободного времени, приобщение к литературе стало неотъемлемой частью повседневной жизни.

Эти школьники, пролиставшие тысячи книг и глубоко погрузившиеся в мир литературы, — яркий пример для юных читателей столицы. Их достижения показывают, что чтение — это не просто увлечение, а жизненный навык, требующий упорства, поиска и непрерывного развития.

Главная цель проекта «Читающая нация» также заключается в формировании именно такого любознательного, передового и духовно богатого поколения. Ведь сегодняшний увлечённый книгами ребёнок — это основа завтрашней образованной нации.