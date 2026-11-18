В Астане ведется масштабная профилактическая работа по борьбе с наркопреступностью. Стражи порядка регулярно проводят встречи и беседы со школьниками, молодежью, трудовыми коллективами, разъясняя риски и последствия употребления и распространения наркотических веществ, передает официальный сайт столичного акимата.

Очередную профилактическую встречу столичные полицейские организовали совместно с Управлением строительства города непосредственно на строящемся объекте стройкомпании ТОО «Асти». Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города провели разъяснительную беседу с работниками предприятия. Они рассказали строителям о правовых последствиях наркоправонарушений, ответственности за хранение, перевозку и сбыт запрещённых веществ, а также об опасности вовлечения в незаконную деятельность.

Отдельно подчеркнули, что осведомлённость о подобных угрозах важна не только для личной безопасности, но и для благополучия семьи. Поскольку работники компании являются родителями, и понимание возможных последствий помогает своевременно предупреждать подобные риски среди детей и близких.