В стенах средней школы №104 города Астаны открылась современная зона для чтения «Читающая нация — путь в будущее». Кроме того, в рамках реализации единой программы воспитания «Адал азамат», в том числе по направлению «Детская библиотека», состоялась торжественная церемония открытия читательского клуба, передает официальный сайт акимата столицы.

«Благая инициатива организована с целью поддержки проекта «Читающая нация», а также формирования культуры чтения среди педагогов и учащихся города. Эта инициатива направлена на повышение интереса подрастающего поколения к художественной литературе и популяризацию национальных духовных ценностей. Мы хотим воспитывать нашу молодёжь со школьной скамьи близкой к книге, в духовно богатой среде», — отметил директор школы №104 Нуртас Жагабаев.

В ходе торжественного мероприятия вниманию публики были зачитаны и представлены отрывки из произведений выдающихся представителей казахской литературы. Гости вечера и учащиеся выразительно прочитали стихотворения великого Абая и исполнили его песни. В дальнейшем работа читательского клуба в рамках проекта будет активизирована. В частности, планируется на регулярной основе организовывать совместные литературные встречи педагогов и учащихся, обсуждения книг, читательские челленджи и различные творческие мероприятия.