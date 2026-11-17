В столице с начала года зарегистрировано шесть уголовных дел по фактам пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств. Столичные полицейские усилили работу по выявлению наркограффити - надписей и изображений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Департамент полиции города.

По данным полиции, с начала года в столице выявлено более 200 фактов нанесения наркограффити. Такие надписи чаще всего появляются на фасадах жилых домов и других объектах городской инфраструктуры.

По каждому выявленному факту принимаются меры в соответствии с действующим законодательством. Полицейские устанавливают лиц, причастных к распространению незаконной рекламы наркотиков, и проводят работу по пресечению подобных правонарушений.

Кроме того, с начала года в Астане выявлено 800 фактов нанесения граффити на фасады зданий и другие объекты городской инфраструктуры.

Особое внимание уделяется мониторингу общественных пространств, жилых массивов и мест массового пребывания людей. Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного нанесения надписей продолжается на постоянной основе.

В Департаменте полиции напоминают, что распространение рекламы наркотических средств, а также умышленная порча чужого имущества влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Работа проводится в рамках реализации принципа «Закон и порядок», направленного на предупреждение правонарушений, противодействие наркопреступности и обеспечение общественной безопасности.

Столичная полиция призывает жителей не оставаться равнодушными и сообщать о фактах распространения наркограффити и других правонарушениях по номеру 102.

#законипорядок #заңментіртәп