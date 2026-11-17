В Астане в честь Международного дня студентов был организован студенческий фестиваль «JASTAR JALYNY – 2026». В двухдневном масштабном мероприятии приняла участие молодёжь, обучающаяся в высших учебных заведениях столицы, которая соревновалась между собой по спортивным, творческим и интеллектуальным направлениям, передает официальный сайт акимата города.

Фестиваль, прошедший 16–17 ноября в Казахском национальном университете спорта, был проведён при поддержке Управления по вопросам молодёжной политики города Астаны. Главная цель — создание условий для всестороннего развития студентов, совершенствование их творческих и спортивных способностей, поддержка инициатив, а также укрепление связей между вузами.

Сегодня в Астане работают 20 высших учебных заведений. В их числе четыре филиала зарубежных университетов, признанных в мировом образовательном пространстве. В частности, в столице ведут образовательную деятельность Cardiff University, Coventry University, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и МГИМО.

В вузах города в общей сложности обучается около 131 тысячи студентов. Среди них около 5,3 тысячи иностранных студентов из разных стран мира. Этот показатель свидетельствует о значимости столицы в формировании международной образовательной и студенческой среды.

Программа фестиваля была рассчитана на два дня и охватила 10 номинаций спортивного и творческого направлений. Участники получили возможность продемонстрировать свою физическую подготовку, способности в искусстве, уровень знаний и навыки командной работы.

В спортивной части молодёжь состязалась в киберспорте, футзале, волейболе, шахматах и настольном теннисе. В каждом направлении участники защищали честь своих учебных заведений и показывали своё мастерство. Особенно командные игры позволили студентам проявить сплочённость и способность к слаженным совместным действиям.

Творческая программа была организована по направлениям современного танца, казахского национального танца, мастерства игры на национальных музыкальных инструментах, эстрадного вокала и Kitap Quiz. Эти номинации были направлены не только на повышение интереса молодёжи к искусству, но и на демонстрацию преемственности национального культурного наследия и современного творчества.

Одним из особых направлений фестиваля стал интеллектуальный конкурс KITAP QUIZ. Его основная цель — формирование культуры чтения среди молодёжи, расширение познавательного кругозора и развитие интеллектуального потенциала. Кроме того, конкурс призван внести вклад в продвижение общенациональной идеи «Читающая нация», инициированной Главой государства.

В настоящее время эффективная организация досуга молодёжи, повышение её интереса к знаниям, спорту и творчеству считаются одними из важнейших задач. С этой точки зрения фестиваль «JASTAR JALYNY – 2026» стал содержательной площадкой, позволяющей студентам проявить свои способности.

Подобные встречи объединяют студентов разных вузов вокруг общей цели, открывают путь к обмену опытом, новым знакомствам и развитию дружеских отношений. Вместе с тем они повышают инициативность молодёжи и способствуют её активному вовлечению в общественную жизнь.

Таким образом, фестиваль «JASTAR JALYNY – 2026» стал одним из значимых мероприятий, нацеленных не только на раскрытие талантов и достижений столичных студентов, но и на укрепление единства и сотрудничества в молодёжной среде.