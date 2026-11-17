В Астане усилили контроль за случаями вандализма и порчи городского имущества. Для выявления нарушителей полицейские используют камеры видеонаблюдения и беспилотники. С начала года в столице зарегистрировано свыше 200 фактов повреждения имущества и вандализма, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Департамент полиции города.

Чаще всего от действий вандалов страдают остановочные павильоны, скамейки, урны и рекламные конструкции. Также фиксируются случаи повреждения камер видеонаблюдения в подъездах жилых домов и лифтового оборудования.

Для предупреждения подобных нарушений столичные полицейские усилили мониторинг общественных пространств. Контроль осуществляется с помощью камер видеонаблюдения, а для профилактики правонарушений используются дроны.

В Департаменте полиции напоминают, что за умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана. В зависимости от характера правонарушения виновным может грозить штраф, административный арест, а также обязанность возместить причинённый ущерб.

Работа проводится в рамках реализации нарратива «Закон и порядок», направленного на предупреждение правонарушений, обеспечение общественной безопасности и формирование бережного отношения к городской инфраструктуре.

Полицейские призывают жителей не оставаться равнодушными к фактам вандализма. При обнаружении случаев порчи общественного или частного имущества необходимо незамедлительно сообщать по номеру 102.

Напомним, в Астане также продолжается акция «Стоп, вандал». В ней принимают участие общественные деятели, известные спортсмены, депутаты маслихата, волонтёры и сотрудники полиции.

Участники проводят дневные и ночные рейды по общественным пространствам столицы, разъясняют жителям ответственность за порчу имущества и призывают бережно относиться к городской инфраструктуре.

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