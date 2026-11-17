В столице продолжают расширять возможности оказания экстренной медицинской помощи детям. В Многопрофильной городской детской больнице №2 состоялось открытие нового корпуса травматологического пункта, передает официальный сайт акимата Астаны.

Новый объект позволит повысить доступность специализированной помощи, ускорить диагностику и улучшить условия лечения маленьких пациентов.

Общая площадь пристройки составляет 2 678,32 квадратного метра. Здесь предусмотрены реанимационный зал, операционный блок, кабинеты компьютерной томографии и рентгенодиагностики. Оснащение современным медицинским оборудованием позволит проводить необходимые обследования и оказывать специализированную помощь в более короткие сроки.

Необходимость расширения травматологического пункта обусловлена высокой нагрузкой на медицинскую организацию. Ежедневно сюда обращаются около 400 детей с различными травмами. Только за 2025 год зарегистрировано 112 775 обращений – на 20,7% больше по сравнению с 2023 годом.

Расширение инфраструктуры позволит усовершенствовать маршрутизацию пациентов, оптимизировать процессы обследования и лечения, а также сократить время ожидания медицинской помощи.

Отметим, что Многопрофильная городская детская больница №2 оказывает специализированную стационарную медицинскую помощь детям от рождения до 18 лет. Экстренная помощь оказывается командой, в состав которой входят травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи и специалисты диагностических служб.

Открытие нового корпуса — важный шаг в развитии детской экстренной медицинской помощи в Астане. Дополнительные площади, современное оборудование и расширенные функциональные возможности позволят создать более комфортные условия для пациентов и медицинских работников, а главное повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи детям.