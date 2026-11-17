В Астане в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан по случаю 35-летнего юбилея Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева состоялась презентация книги «Ұлттық театр» и брошюр, посвящённых жизненному пути творческого состава театра. В ходе юбилейной конференции речь шла об истории становления театра, его творческих достижениях и месте в национальной культуре, передает официальный сайт акимата столицы.

На конференции был зачитан доклад, посвящённый 35-летней истории театра, и проанализирован творческий путь коллектива. За это время на сцене театра было поставлено около 160 спектаклей, а несколько поколений актёров и режиссёров внесли свой вклад в развитие национального театрального искусства.

В рамках юбилея к читателям представлена и книга «Ұлттық театр», широко знакомящая с историей театра. В издании охвачены история театра с момента его основания до сегодняшнего дня, биографии актёров, деятельность творческих коллективов и достижения на пути искусства.

Автор книги — театровед, заведующий литературной частью Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева Мирас Абиль. Он отметил, что при подготовке издания приоритет был отдан систематизации истории театра и охвату творческих поисков каждого периода.

«Пять лет назад вышла книга, посвящённая 30-летию театра. На этот раз, к 35-летнему юбилею, мы постарались подготовить издание, широко охватывающее историю театра, его творческий путь и труд членов коллектива. В книге систематизирована история театра со времён его основания до наших дней, включены биографии актёров, а также сведения о деятельности оркестра, ансамбля и творческих коллективов.

Написание истории театра — это не просто сбор фактов. Это оценка труда нескольких поколений, жизней, посвящённых искусству, и вклада в национальную культуру. Особенно важно донести до подрастающего поколения заслуги представителей старшего поколения, заложивших основу становления театра. Благодарю руководство театра и всех коллег, принявших участие в подготовке этого издания. Долгих лет жизни нашему театру», — сказал он.

В свою очередь, художественный руководитель театра Гульсина Бакытжанкызы остановилась на творческой позиции коллектива и дальнейших направлениях развития. По её словам, для театра сохранение преемственности традиций и стремление к новаторству должны идти рука об руку.

«Театр имени Калибека Куанышбаева, сохраняя традиции, стремится к новаторству в соответствии с требованиями времени. Мы не рассматриваем себя как музей. Будучи национальным театром, мы должны уважать наследие прошлого, но в то же время быть открытыми новым направлениям и свежим поискам», — сказала Гульсина Бакытжанкызы.

Отметим, что накануне юбилея наградами были отмечены около 250 артистов театра.

35-летие театра имени Калибека Куанышбаева — важное культурное событие, подводящее итоги истории национального сценического искусства и воспевающее преемственность творчества нескольких поколений.