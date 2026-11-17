Глава государства объявил предстоящий год Годом народного строительства. В рамках этой инициативы в дошкольных организациях столицы реализуются проекты, направленные на формирование у детей интереса к строительству, архитектуре и инженерному творчеству с раннего возраста. Одним из них является проект «Бала инженер» в детском саду №3 «Күншуақ», передает официальный сайт акимата города.

Основная цель проекта — формирование предпосылок инженерного мышления у дошкольников, развитие пространственного воображения и приобщение к техническому творчеству. При этом дети осваивают строительство и конструирование через игру, получая возможность воплощать свои идеи на практике.

В рамках проекта сочетаются конструирование, моделирование и элементарная исследовательская деятельность. Дети собирают различные объекты из деревянных конструкторов, создают объёмные сооружения и макеты дорог. Благодаря этому они на практике формируют представления о форме, размере, расположении в пространстве и взаимосвязи деталей.

Также на основе готовых макетов организуются сюжетные игры. Дети выбирают направление движения, планируют последовательность своих действий и дополняют собранные объекты новыми деталями. Такие задания развивают их логическое мышление, учат сравнивать, определять причинно-следственные связи и находить решения возникающих задач.

Особое внимание в проекте уделено применению современных технологий. В частности, при разработке наглядных заданий педагоги планируют использовать инструменты искусственного интеллекта в качестве методического помощника. Это позволяет организовать учебный процесс в соответствии с возрастными особенностями детей и повысить их интерес.

Главная особенность проекта «Бала инженер» заключается в том, что ребёнок не ограничивается повторением готового образца, а получает условия для выдвижения собственной идеи и её реального воплощения. В процессе апробации и совершенствования своих решений малыши учатся объяснять проделанную работу, учитывать предложения других и ответственно относиться к общему результату.

Таким образом, инициатива в рамках Года народного строительства направлена не только на повышение интереса к строительной отрасли, но и на формирование у детей любознательности, творческого потенциала и уважения к труду. Ведь первый шаг будущего специалиста может начаться с простой игры в конструирование в детском саду.