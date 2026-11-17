В международном аэропорту Астаны торжественно встретили столичного спортсмена Алихана Маулета, завоевавшего серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине, передает официальный сайт городского акимата.

Поздравить спортсмена с успешным выступлением на мировой арене пришли представители спортивной общественности, тренеры, родители, дедушка и бабушка, а также родные и близкие.

Напомним, в китайском Нанкине прошло мировое первенство по прыжкам на батуте. Алихан Маулет выступил в возрастной категории 17–21 год в дисциплине «двойной минитрамп» (Double Mini-Trampoline) и стал серебряным призёром турнира.

По словам Алихана, борьба за медали была напряжённой, а уровень соперников — высоким. Каждое выступление требовало предельной концентрации, точности исполнения и серьёзной подготовки. Несмотря на высокую конкуренцию, столичному гимнасту удалось достойно выступить и войти в число призёров мирового первенства.

Старший тренер города Астаны по прыжкам на батуте Елдар Женисханов отметил, что завоёванная медаль имеет особое значение для развития этого вида спорта в столице.

«Это историческая медаль для Астаны. Впервые в истории столичной батутной гимнастики нам удалось добиться такого результата на чемпионате мира. Уверен, что это только начало и впереди нашего спортсмена ждёт ещё немало побед. Благодарю всех, кто поддерживал нас на этом пути. Отдельную признательность хочу выразить акимату города Астаны и Управлению физической культуры и спорта за оказанную поддержку и содействие в участии спортсмена в международных соревнованиях», — подчеркнул Елдар Женисханов.

Радость от успеха молодого спортсмена разделили и его близкие. Дедушка Алихана, Маулет Косояков, не скрывал гордости за достижение внука.

«Я очень рад, что мой внук сумел добиться такого высокого результата. Это большая радость не только для Алихана, но и для всей нашей семьи. Желаю ему новых спортивных достижений, больших побед и дальнейших успехов. Пусть он и впредь достойно защищает честь нашей страны на международной арене», — сказал Маулет Косояков.

Серебряная медаль Алихана Маулета стала значимым достижением в истории столичной батутной гимнастики. Этот результат свидетельствует о высоком потенциале молодых спортсменов Астаны и является итогом многолетнего труда гимнаста и его наставников.