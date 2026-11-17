Жители Астаны прочитали порядка 100 тыс. книг в рамках республиканского марафона «Читающая нация». К национальному проекту уже присоединились 126 926 астанчан, среди которых школьники, студенты, педагоги, государственные служащие и представители других профессий, передает официальный сайт столичного акимата.

По данным на 16 ноября, участники марафона оставили отзывы о прочитанных произведениях. Из них 93 768 отзывов успешно прошли модерацию, за что читателям начислены соответствующие баллы.

Наибольшую активность проявляют столичные школьники.

Направление «Читающая школа» стало самым массовым, объединив 50 566 участников. Они оставили 37 751 отзыв о прочитанных книгах.

Активно поддерживает проект и студенческая молодежь. В направлении «Читающий университет» зарегистрировались 21 640 человек, которые оставили 7 475 отзывов. Еще 20 632 участника представляют колледжи столицы. Ими прочитано 20 566 книг.

К марафону также присоединились 10 447 педагогов. Они оставили 17 593 отзыва, из которых 17 045 прошли модерацию.

Высокую читательскую активность демонстрируют и жители разных районов столицы.

Напомним, национальный проект «Читающая нация» направлен на популяризацию чтения, повышение интереса к отечественной и мировой литературе, а также формирование культуры чтения среди населения.

Читательский этап марафона продлится до 9 марта 2027 года. После его завершения участников ждут тестирование и интеллектуальные квизы. По итогам всех испытаний на республиканском уровне определят 10 лучших читателей года.