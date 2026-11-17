В Астане завершился ежегодный фестиваль «Жастар жалыны – 2026», объединивший сотни участников в десяти спортивных, творческих и интеллектуальных номинациях, передает официальный сайт столичного акимата.

Подготовка к масштабному событию стартовала в Центре гражданских инициатив, где состоялась официальная жеребьевка, определившая турнирные сетки и порядок выступлений команд.

В первый день на спортивных площадках развернулись нешуточные баталии по волейболу и киберспорту, а во второй половине дня эстафету подхватили команды по футзалу.

Параллельно со спортивными состязаниями кипела работа на творческих площадках. Первый день был посвящен сохранению культурного наследия и вокальному мастерству: конкурсанты демонстрировали виртуозную игру на национальных музыкальных инструментах, грацию в национальных танцах и силу голоса в номинации «Эстрадный вокал».

Во второй день на площадках развернулась борьба сразу по нескольким направлениям.

В спортивном блоке прошли полуфинальные и финальные матчи по футзалу, волейболу и киберспорту, а также стартовали турниры по настольному теннису и шахматам.

В творческом и интеллектуальном блоках эстафету приняли энергичные исполнители современных танцев, а эрудиты соревновались в логике и начитанности в рамках интеллектуального конкурса «Кітап Quiz».

На торжественном закрытии «Жастар жалыны - 2026» победители и призеры получили заслуженные награды и кубки.