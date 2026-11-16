Столичные школьники создали экологическую мозаику из почти 7 тысяч пластиковых крышек

В столичной школе №81 Astana English School по инициативе ученицы Айганым Болат был реализован экологический проект «Eco Impact». Цель — формирование экологической культуры среди учащихся, обучение ответственному отношению к окружающей среде и популяризация важности переработки отходов, передает официальный сайт акимата столицы.

В рамках проекта была организована акция по сбору пластиковых крышек. В ней приняли активное участие учащиеся с 0-го по 11-й классы школы и их родители. В результате было собрано около семи тысяч пластиковых крышек.

Из собранных крышек в школе создали большую экологическую мозаику. Таким образом школьники подарили пластиковым отходам вторую жизнь, превратив их в творческое произведение.

Особенность проекта заключается в объединении учащихся разных возрастных звеньев вокруг общей цели. Работая сообща, волонтёры развивали навыки обмена мнениями, умения слушать друг друга, командной работы и лидерства. Инициативу также поддержали родители школьников.

Кроме того, в рамках проекта были популяризированы ценности единой программы воспитания «Адал азамат» — ответственность, трудолюбие, новаторство и справедливость.

Руководитель проекта Айганым Болат разработала идею инициативы, выступила организатором акции, координировала работу волонтёров и руководила процессом создания экологической мозаики.

Проект «Eco Impact» показывает, что небольшой поступок каждого человека может стать началом больших перемен, направленных на защиту окружающей среды.