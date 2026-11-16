Столичным старшеклассникам рассказали об ответственности за наркопреступления

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» в столице продолжается профилактика наркоправонарушений среди детей и подростков. Очередная информационная встреча прошла в школе-гимназии № 60, передает официальный сайт акимата Астаны.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны провели лекцию для старшеклассников. Они рассказали о последствиях употребления наркотиков, об ответственности за правонарушения в сфере их незаконного оборота и о том, как избежать вовлечения в противоправную деятельность.

Особое внимание уделяют старшеклассникам, поскольку в этом возрасте подростки становятся самостоятельнее и чаще принимают решения, которые могут повлиять на их будущее. В этот период важно формировать у них ответственное отношение к своему здоровью и безопасности.

В ходе лекции школьникам показали тематические видеоролики о рисках вовлечения в незаконный оборот наркотиков и его последствиях.

Перед учащимися также выступили представители общественного фонда «Право». Они рассказали о защите прав детей, профилактике буллинга и способах противодействия травле в школе.

Такие встречи помогают подросткам повышать правовую грамотность и осознавать ответственность за свои поступки.

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