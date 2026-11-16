Более 50 тысяч человек посетили ярмарку «Соғым-FEST» в Астане с начала её работы

В Астане 7 ноября открылась ярмарка «Соғым-FEST». С начала её работы на трёх торговых площадках столицы побывали более 50 тысяч человек, передает официальный сайт акимата города.

На ярмарке отечественные фермеры предлагают говядину, конину и баранину по ценам ниже рыночных. Килограмм говядины стоит 3 300 тенге, конины – 3 500 тенге, баранины – 3 700 тенге. Вся представленная мясная продукция прошла лабораторную проверку перед поступлением в продажу.

По словам организаторов, ярмарка продолжает казахскую традицию подготовки соғыма – заготовки мяса на зиму. Она даёт горожанам возможность купить мясо напрямую у фермеров.

Ярмарка работает с 09:00 до 19:00 на трёх площадках столицы в выходные дни:

ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б.

ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1.

ТЦ «Jurt» – улица Султана Бейбарса, 3.