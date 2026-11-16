Пособия, лечение и трудоустройство: какую социальную помощь оказывают жителям столицы

Одним из приоритетных направлений развития столицы является социальная поддержка нуждающихся горожан. О проделанной в этом направлении работе рассказали в Управлении занятости и социальной защиты города, передает официальный сайт акимата Астаны.

Ежегодно социальной поддержкой в столице охватывают порядка 270 тыс. человек. В частности, пенсионерам, ветеранам войны, лицам с инвалидностью, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам оказывают бесплатные услуги и начисляют денежные выплаты.

На сегодня в столице проживают свыше 39 тысяч многодетных семей и 8 тысяч многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», более 41 тысячи лиц с инвалидностью, 10 тысяч семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Пенсионерам по возрасту в столице оказывают услуги санаторно-курортного лечения на льготной основе. Ею с начала года охвачено 4 883 человек.

В 2025 году выдано всего 6 527 путевок. Отметим, что ветеранам ВОВ, а также приравненным к ним, ветеранам боевых действий санаторий предоставляется на бесплатной основе.

Вместе с тем социальную помощь оказывают жителям столицы, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в виде ежеквартальных и ежемесячных денежных выплат по социально значимым заболеваниям.

Ежемесячно детям с социально значимыми заболеваниями оказывается помощь в размере 25 МПР, с начала года ею охвачено 602 ребенка.

Ежемесячными выплатами больным туберкулезом в размере 10 МРП охвачено 506 человек.

Единовременную социальную помощь оказывают и лицам, освободившимся из мест лишения свободы в размере 15 МРП. Такую выплату получили 342 человека.

Гражданам, пострадавшим вследствие стихийного бедствия или пожара, предоставляется социальная помощь в размере 400 МРП на семью при утрате, порче или причинении значительного ущерба единственному жилью. В 2026 году такую помощь получили 27 человек.

Одной из приоритетных задач профильного Управления является социальная поддержка лиц с инвалидностью, их реабилитация. В столице проживает порядка 41 тысячи людей с особыми потребностями.

По данным на начало ноября, посредством Портала социальных услуг они обеспечены техническими средствами реабилитации и услугами в количестве 41 355 штук, из них:

средствами реабилитации (средства передвижения, сурдотехнические, тифлотехнические, гигиенические, протезно-ортопедическая помощь) – 29 005 человек;

услугами реабилитации 12 350 лиц.

Еще одним большим направлением работы ведомства является содействие трудоустройству горожан.

За 10 месяцев в поисках работы в ведомство обратились более 73 тысяч человек, мерами занятости охвачены 19 080 человек.

На постоянные рабочие места было трудоустроено 8 965 человек.

Эффективное содействие в трудоустройстве в значительной степени проходит путем постоянного обновления и пополнения банка вакансий. На портале «Электронная биржа труда» (enbek.kz) размещено 9 741 вакантных мест от 3 112 работодателей.

В рамках реализации Региональной карты создания рабочих мест в текущем году планируется организовать 33 682 рабочих мест (28 744 постоянных и 4 938 временных).

По состоянию на 1 ноября 2026 года создано 63 657 рабочих мест:

- в рамках проектов – 6 152;

- частные инициативы – 48 540;

- трудоустройство на свободные вакансии – 8 965 мест.