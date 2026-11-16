«Закон и порядок»: в школах столицы усилили работу по формированию правовой культуры

В целях повышения правовой грамотности учащихся и распространения передового опыта правового воспитания в школах Астаны был организован модельный судебный процесс, передает официальный сайт акимата столицы.

В этот раз мероприятие прошло в школе-гимназии №97 в рамках концепции «Закон и порядок» и проекта «Клуб будущих прокуроров» в формате мастер-класса на тему «Школа будущих прокуроров: формирование правовой культуры через модельный судебный процесс».

Главная особенность мероприятия — инсценировка судебного процесса на тему «Дропперство: ответственность и наказание» членами «Клуба будущих прокуроров» школы-гимназии №97. Исполняя роли судьи, прокурора, адвоката и других участников процесса, школьники на практике продемонстрировали правовые последствия участия в финансовом мошенничестве, ответственность перед законом и основные принципы правосудия.

«Этот проект стартовал в 2025 году под названием «Әділет жобасы». Его цель — разъяснение учащимся принципов закона и порядка. В настоящее время в школах открываются «Школы прокуроров». Через них проводится разъяснительная работа по профилактике правонарушений. Там школьники учатся честности и порядочности. Мы разъясняем все статьи. Благодаря этому проекту учащиеся получат все необходимые знания. У детей к этому также большой интерес», — отметила директор школы-гимназии №97 Замзагуль Киянова.

Участникам мероприятия были представлены практические подходы к организации работы «Клуба будущих прокуроров» на базе школ.

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