Спортсмен из Астаны завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте

В китайском городе Нанкин проходят чемпионат мира по прыжкам на батуте среди юниоров и первенство мира по возрастным группам. На престижном турнире спортсмен из Астаны завоевал серебряную медаль, передает официальный сайт столичного акимата.

В международных соревнованиях принимает участие 951 спортсмен из 43 стран.

На престижном турнире спортсмен из столицы Алихан Маулет завоевал серебряную медаль.

Представитель Астаны выступил в возрастной категории 17–21 год в дисциплине «двойной минитрамп» (Double Mini-Trampoline) и стал призёром первенства мира.