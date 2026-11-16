В Астане стартовал открытый чемпионат по художественной гимнастике

В столичном спортивном комплексе «Думан» торжественно стартовал открытый чемпионат Астаны по художественной гимнастике, передает официальный сайт акимата города.

В соревнованиях, которые проходят с 15 по 17 ноября, принимают участие около 300 гимнасток из 15 столичных клубов.

В первый день турнира спортсменки продемонстрировали свое мастерство в индивидуальных и групповых упражнениях.

«Главная особенность соревнований заключается в том, что в личном и командном первенствах соревнуются только кандидаты в мастера спорта, а также обладательницы первого и второго спортивных разрядов. Как вы знаете, в последние годы из столицы вышли чемпионка мира среди юниоров Акмарал Ерекешева и чемпионки Азии в групповых упражнениях. Такие достижения повышают интерес к художественной гимнастике. Со своей стороны мы также оказываем поддержку в обеспечении спортсменок необходимым инвентарем и оборудованием. Например, закупили специальные планшеты и внедрили электронную систему оценки выступлений спортсменок. Это позволяет экономить время», — отметил исполнительный директор Федерации гимнастических видов спорта города Астаны Олжас Тортогулов.

На церемонии открытия чемпионата чемпионка мира среди юниоров, член национальной сборной Казахстана Акмарал Ерекешева представила зрителям показательную программу.

Кроме того, ряду столичных гимнасток, защищающих честь страны на международных соревнованиях, были присвоены спортивные звания и разряды.