Столичные спортсмены завоевали историческую бронзу Кубка Азии по паделу

В Джакарте завершился юниорский Кубок Азии по паделу FIP Junior Asia Padel Cup 2026, по итогам которого сборная Казахстана завоевала историческую бронзовую медаль, передает официальный сайт акимата Астаны.

В составе национальной команды выступили столичные спортсмены Дамир Дуйсенгазин и Таир Кайретдинов, представлявшие Казахстан в возрастной категории U18. Они внесли свой вклад в успешное выступление сборной.

В соревнованиях среди юношей приняли участие 17 национальных команд. На пути к пьедесталу казахстанские спортсмены одержали победы над сборными Катара, ОАЭ, Малайзии, Омана и Ливана.

В полуфинале казахстанцы уступили сборной Кувейта, а в решающем матче за третье место обыграли Саудовскую Аравию со счётом 2:1 и завоевали бронзовые медали.

В состав сборной Казахстана вошли шесть спортсменов:

U14 — Алибек Дуйсенгазин, Ибрагим Рахматуллин;

U16 — Арнур Турсынхан, Ислам Дуйсенгазин;

U18 — Дамир Дуйсенгазин, Таир Кайретдинов.

По итогам турнира первое место завоевала команда Ирана, второе - Кувейта, третье - Казахстана.

Отметим, что юниорский Кубок Азии по паделу проводился во второй раз. Первый турнир состоялся в 2024 году в Бахрейне. Казахстан впервые принял участие в этих соревнованиях и сразу вошёл в тройку сильнейших команд континента.

Подготовку национальной команды осуществляли тренеры Тимур Хабибулин, Адиль Елтаев и Алишер Сагинов.