Форум отцов провели в столичном районе Нура

В Астане прошел форум отцов района Нура, где представители профильных ведомств обсудили роль отца в семье, передает официальный сайт столичного акимата.

Участники встречи говорили о том, как усилить роль отца в семье, как родителям быть более вовлеченными в воспитании детей и как вместе семье, школе и обществу уберечь подростков от правонарушений.

В мероприятии приняли участие руководство управления по защите прав детей, управления образования, методического центра, Союза отцов, представители правоохранительных органов и непосредственно папы.

Сегодня в каждой школе столицы действует совет отцов. Он помогает обеспечивать безопасность детей, выстраивает взаимодействие со школой и вовлекает отцов в спортивные и культурные мероприятия. Вступить в сообщество может любой родитель.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Каждый участник смог высказаться и поделиться мнением о значении отца во взрослении ребенка.

«Сейчас не то время, чтобы сравнивать с предыдущими поколениями. В нашем детстве не было гаджетов. Мы всегда были в действии, читали, гуляли на улице, таким образом отцы своим примером показывали, каким надо быть человеком. Сегодня гаджеты и интернет забирают внимание детей. Мы вынуждены конкурировать с цифровой платформой. Поэтому нужно активно участвовать в жизни детей, гулять с ними в парке, кататься на велосипедах, придумывать совместный досуг на выходные. Главная задача сегодняшней встречи выстроить единое направление и совместными усилиями создать для ребенка светлое будущее», – отметил руководитель Союза отцов района Нура Чингисхан Кожахметов.

В ходе форума результатами исследований поделилась социолог научного института Адина Магамбетова.

Отмечается, что сейчас современные отцы стремятся быть эмоционально ближе к детям, больше общаться с ними.

Своим видением отцовства поделился руководитель Управления по защите прав детей столицы, воспитывающий троих детей, Серік Әділбай.

«Мы собрались здесь, чтобы консолидироваться, выстроить правильное направление в воспитании будущего поколения. Такое движение существует в каждой школе столицы, чтобы где-то нам, отцам, методически подтянуться, где-то психологически помочь. Я сам отец троих детей и стараюсь показывать детям, как реагировать на разные жизненные ситуации, как принимать решения и понимать психологическую сторону. Мы сами смотрели на своих родителей. Для каждого сына отец кумир. Мальчик копирует поведение и повадки отца, поэтому нам нужно быть внимательными, культурными и адекватными. После учебы спрашивать, как прошел его день и знать, что у них происходит», – говорит глава управления.

Во время форума участникам показали фильм о том, как подростки попадают в ловушку легких денег. О случаях из практики рассказал оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП города Астаны, капитан полиции Жандос Сейтенов.

«Есть платформы, например Telegram, где часто предлагают работу с преступным умыслом. Дети хотят заработать легкие деньги и идут на преступления, поэтому родителям, отцам важно общаться со своими детьми, интересоваться, чем они занимаются», – отмечает капитан полиции.

В завершение участники форума обменялись мнениями о роли отца. Организаторы подвели итоги и призвали пап вступать в сообщество и быть активными. Работа ведется на общественных началах. Подобные мероприятия будут проходить в каждом районе Астаны, где папы смогут принять участие и задать свои вопросы.