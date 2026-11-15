Ярмарка «Соғым-FEST» проходит в выходные дни в Астане

На ярмарке «Соғым-FEST», которая проходит в Астане уже второй день, жителям предлагают говядину, конину и баранину по ценам ниже рыночных. В этом году ярмарка развернулась на трех торговых площадках столицы, передает официальный сайт акимата города.

Организаторы отмечают, что «Соғым-FEST» – это проект, который в новом формате продолжает древнюю традицию казахского народа по заготовке мяса на зиму и объединяет на одной площадке отечественных фермеров и горожан.

На ярмарке килограмм говядины продают по 3 300 тенге, конины – по 3 500 тенге, а баранины – по 3 700 тенге.

Кроме того, вся мясная продукция, представленная на торговых площадках, предварительно прошла лабораторную проверку, а ее качество и безопасность находятся под строгим контролем.

«Мясо – один из основных продуктов питания, который чаще всего потребляют люди. Поэтому организация таких ярмарок очень уместна. Здесь жители могут купить мясо по выгодной для себя цене.

Сам я родом из Аркалыка. Только что взял конину, привезенную как раз из этого региона. Цена тоже доступная – по 3 500 тенге за килограмм. В общей сложности я купил 25 килограммов мяса. Выражаю благодарность всем, кто организовал такую ярмарку, и акимату города», – говорит покупатель Бердикул Айнияз.

Отметим, что ярмарка «Соғым-FEST» организована на трех торговых площадках столицы:

ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ «Jurt» – улица Султана Бейбарса, 3.

Ярмарка работает с 09:00 до 19:00.