Водителям автобусов в Астане напомнили о безопасности на дороге

В рамках реализации идеологемы «Закон и порядок» сотрудники столичной прокуратуры совместно с Департаментом полиции провели разъяснительную беседу в Автобусном парке №1, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На встрече собралось порядке 50 работниковавтобусных парков.

Водителям автобусов разъяснены вопросы профилактики наркомании, дропперства, а также обеспечения безопасности дорожного вождения.

Наряду с этим, на совещании проведена демонстрация тематических видеороликов и обсуждены ситуационные кейсы основанных на реальных жизненных ситуациях.

Особое внимание уделили безопасности пассажиров. Водителей призвали быть внимательными за рулём, а пассажиров — не отвлекать водителей общественного транспорта.

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