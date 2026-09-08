Водителям автобусов в Астане напомнили о безопасности на дороге
В рамках реализации идеологемы «Закон и порядок» сотрудники столичной прокуратуры совместно с Департаментом полиции провели разъяснительную беседу в Автобусном парке №1, сообщает официальный сайт столичного акимата.
На встрече собралось порядке 50 работниковавтобусных парков.
Водителям автобусов разъяснены вопросы профилактики наркомании, дропперства, а также обеспечения безопасности дорожного вождения.
Наряду с этим, на совещании проведена демонстрация тематических видеороликов и обсуждены ситуационные кейсы основанных на реальных жизненных ситуациях.
Особое внимание уделили безопасности пассажиров. Водителей призвали быть внимательными за рулём, а пассажиров — не отвлекать водителей общественного транспорта.
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