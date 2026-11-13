Незаконно возведённое нежилое помещение демонтируют в Астане

В столице демонтируют незаконно построенное нежилое помещение, возведённое с нарушением требований законодательства страны в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, передаёт официальный сайт акимата Астаны.

После внеплановой проверки, проведенной Управлением государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) города, в отношении собственника постройки приняты административные меры, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Согласно решению суда, собственник был привлечен к административной ответственности, с принудительным сносом объекта. В настоящее время Управление совместно с Департаментом юстиции проводит работы по исполнению судебного решения.

С начала текущего года Управлением проведено 497 внеплановых проверок, выдано 243 предписания об устранении нарушений, наложено 860 административных штрафа на общую сумму более 343 млн тенге.

Жителей столицы призывают соблюдать требования законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Напоминаем, что самовольное строительство и несоблюдение установленных норм влекут за собой предусмотренную законом ответственность.