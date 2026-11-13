«Читающая нация»: более 1 000 книг на разных языках прочитала столичная пятиклассница

Ученица пятого класса столичной школы-гимназии №78 имени Смагула Садуакасулы

Каусар Байскакова за несколько лет прочитала 1 000 книг, написанных на ангийском и русском языках. На встрече «Тысяча книг – один читатель», организованной в рамках проекта «Читающая нация», школьница рассказала, как книги повлияли на её отношение к учёбе и жизни, передает официальный сайт акимата Астаны.

Встреча прошла в библиотеке школы-гимназии №78 имени Смагула Садуакасулы.

«В нашей школе действует книжный клуб, в котором участвуют не только ученики, но и взрослые. Кроме того, в школе ребята самостоятельно открыли уголок, посвящённый книгам. Эта инициатива направлена на то, чтобы повысить грамотность детей и привить им интерес к чтению. Сегодня школьники много времени уделяют мобильным телефонам и интернету, поэтому особенно важно привлечь их внимание к книгам, познакомить с произведениями наших великих учёных и писателей и сформировать грамотное поколение. Мы хотим, чтобы чтение стало частью повседневной жизни детей», – отметила заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии №78 имени Смагула Садуакасулы Галия Омашева.

Пятиклассница Каусар Байскакова считает, что книги помогли ей лучше учиться, расширить кругозор и по-другому взглянуть на окружающий мир.

«До этого я как-то много не знала, а после прочтения множества книг многое осознала, многое узнала, открыла глаза. Я теперь хорошо учусь, благодаря этому и говорит хорошо отношусь к учёбе», – объясняет школьница.

Всего за пару лет девочка прочитала более 1 000 разножанровых книг.

Среди её любимых авторов – Дулат Исабеков, а среди произведений, которые особенно запомнились, – «Гауһар тас». По словам Каусар, книги нужны современным детям, несмотря на то что значительную часть свободного времени многие проводят с телефонами и в интернете.

«Я думаю, что читать важно, чтобы знать свой язык, получать больше знаний и хорошо учиться. Мне больше нравятся бумажные книги, потому что электронные могут повредить глаза и навредить здоровью. Мои ровесники читают и бумажные, и электронные книги», – говорит пятиклассница.

На встрече школьники задавали Каусар вопросы о любимых произведениях, читательских привычках и книгах, которые она могла бы посоветовать. Также участвовавшие преподаватели предложили ученикам прочитать рекомендованную школьницей книгу, а на следующем занятии по чтению поделиться первыми впечатлениями.