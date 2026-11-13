Более 4200 домов обошли во время противопожарных рейдов столичные спасатели

В жилом секторе столицы продолжаются профилактические рейды по предупреждению пожаров в отопительный период. Так, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны обошли жилые дома, расположенные в районе Сарайшык передает передает официальный сайт городского акимата.

Жильцам напомнили о правилах пожарной безопасности, безопасной эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования, а также рассказали, на что следует обратить особое внимание при использовании печного отопления.

Профилактическая работа в жилом секторе ведется с 15 августа. Спасатели ежедневно выходят в рейды, разъясняют горожанам требования пожарной безопасности и рекомендуют устранять нарушения, которые могут привести к возгораниям. К мероприятиям также привлекаются представители местных исполнительных органов, полиции, АРЭК, QazaqGaz Aimaq и волонтеры.

«С начала отопительного сезона профилактической работой охвачено 4200 домовладений, проведено 300 рейдов, в ходе которых разъяснения получили более 20 тысяч человек», - сообщил старший инженер Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны, капитан гражданской защиты Жалгасбек Маратов.

Профилактика не ограничивается подворовыми обходами. В организациях образования проводят занятия, а на предприятиях и в организациях - инструктажи по правилам пожарной безопасности.

Во время проверок сотрудники департамента выявили ряд нарушений, которые жителям рекомендовали устранить. По словам представителя ДЧС, всего к устранению рекомендовано более 3364 нарушений. Среди наиболее распространенных из них - хранение и сушка горючих материалов под печами, складирование дров вплотную к отопительным приборам, а также эксплуатация печей с трещинами.

Такие нарушения повышают риск возникновения пожара, особенно в период активного использования отопления.

Отдельное внимание уделяется семьям, относящимся к социально уязвимым категориям населения, а также жителям барачных домов и общежитий. На учете состоят 695 таких семей, 860 домов барачного типа и общежитий. По информации ДЧС, подворовыми обходами уже охвачены все домовладения указанных категорий.

Так, в домах 233 семей установлены датчики угарного газа и дымовые извещатели, кроме того, проведена очистка дымоходов в 43 домовладениях.

Несмотря на профилактическую работу, пожары в частном жилом секторе продолжают регистрировать.

В ДЧС напоминают, что соблюдение правил эксплуатации печей и электрооборудования, своевременная проверка дымоходов и установка датчиков угарного газа помогают снизить риск трагических последствий.