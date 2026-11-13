Сотрудники столичной полиции провели профилактический семинар для будущих спасателей - слушателей Учебного центра по городу Астане Академии гражданской защиты МЧС Республики Казахстан имени Малика Габдулина. Участникам рассказали о рисках, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и ответственности за их употребление, передает официальный сайт городского акимата.

Семинар провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города совместно с Управлением внутренней политики акимата Астаны.

Особое внимание было уделено практическим аспектам: как распознавать возможные признаки наркоправонарушений, на что обращать внимание и как правильно действовать при выявлении фактов распространения наркотиков, в том числе в повседневной служебной деятельности.

В ходе встречи участникам разъяснили порядок информирования правоохранительных органов о выявленных фактах, подчеркнув важность своевременного реагирования и взаимодействия с полицией.

Семинар прошел в рамках подготовки будущих спасателей, прибывших на обучение из трех регионов страны. Подобные встречи позволяют расширить правовую грамотность специалистов, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением безопасности населения.

Объединение усилий правоохранительных органов и служб гражданской защиты, повышение осведомленности и формирование ответственного отношения к вопросам безопасности являются важными составляющими общей работы по профилактике наркоправонарушений и противодействию наркоугрозе.

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