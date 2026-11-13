В Астане актеры театра и кино Еркебулан Дайыров и Асан Мажит встретились с молодежью и поделились своими мыслями о значении чтения в творчестве. На встрече «Звездный библиотекарь», прошедшей в рамках проекта «Читающая нация», деятели искусства отметили, что литературные произведения расширяют кругозор и помогают глубже понять образ персонажа, передает официальный сайт столичного акимата.

Во встрече, состоявшейся в библиотеке, приняла участие творческая молодежь Казахского национального университета искусств и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Мероприятие охватило направления «Адал азамат», «Закон и порядок», «Еңселі Елорда» и «Таза Қазақстан».

В ходе беседы заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Еркебулан Дайыров вспомнил, что интерес к книгам у него сформировался еще в детстве. По словам актера, из-за отсутствия интернета и социальных сетей главным источником информации для сельских детей была библиотека.

Среди первых прочитанных книг артист назвал «Казахские народные сказки», «Сказки народов мира» и героический эпос. А первой повестью, которую он прочел целиком, стало произведение Бердибека Сокпакбаева «Путешествие в детство».

«В нашем ауле книга ценилась очень высоко. Бывали времена, когда мы стояли в очереди, чтобы попасть в библиотеку. Позже, когда я стал посещать крупные библиотеки в Алматы, меня поражало обилие книг там. Я думал о том, хватит ли жизни одного человека, чтобы прочитать все эти книги. Мы целыми днями сидели в библиотеке, читали литературные и исторические произведения. Книга оказала огромное влияние на формирование моего мировоззрения», — сказал Еркебулан Дайыров.

Актер подчеркнул, что чтение имеет огромное значение и для представителей творческих профессий. По его мнению, чтобы воплотить на сцене образ определенной исторической личности или литературного героя, необходимо глубоко изучить жизнь и эпоху этого человека. И в этом отношении книги дают очень многое.

«Например, если мы воплощаем образ Абая, нам нужно прочитать написанные о нем труды, познакомиться с мировоззрением поэта. То, чего ты не понял, прочитав «Путь Абая» один раз, при повторном прочтении воспринимаешь уже иначе. С каждым перечитыванием книги меняются и мысли человека. Информация из интернета зачастую бывает краткой и поверхностной. А чтобы глубоко понять сущность героя, нужно изучать его жизнь, дневники, историю того периода», — отметил он.

Также Еркебулан Дайыров добавил, что среди его коллег немало людей искусства, которые регулярно читают книги, и подчеркнул, что знания и литература напрямую влияют на их творческие поиски.

В свою очередь актер театра и кино Асан Мажит остановился на роли чтения в развитии кругозора человека. По его словам, еще в школьные годы учитель литературы повлиял на рост его интереса к книгам. Одним из первых произведений, прочитанных им осознанно, стал роман «Махаббат, қызық мол жылдар».

«Наша профессия напрямую связана с книгой. Потому что для актера прежде всего важно расширять кругозор. Чтобы понять характер и внутренний мир персонажа, нужно много искать и читать различные литературные произведения. Мы росли в то время, когда не было социальных сетей. Поэтому мы познавали мир через книги. Радует, что среди современной молодежи много тех, кто увлекается чтением», — сказал Асан Мажит.

Кроме того, директор коммунального государственного учреждения «Централизованная библиотечная система» акимата города Астаны Гульбадан Мадибаева рассказала о целях и ходе реализации проекта «Звездный библиотекарь».

«Мы приглашаем известных людей в библиотеки и предлагаем им выступить в роли «Звездного библиотекаря» на один день. Встречу с каждым гостем мы стараемся организовать в разных форматах. Они дают читателям интервью и делятся мыслями о книгах. У известных личностей также большая аудитория в социальных сетях. Донося информацию о библиотеке до своих подписчиков, они могут внести вклад в популяризацию чтения», — отметила Гульбадан Мадибаева.

Также она сообщила, что в столице работают 25 библиотек, общий книжный фонд которых составляет около 600 тысяч экземпляров. Ранее гостями библиотек в рамках проекта становились журналист и телеведущая Айгуль Мукей, певица Тамара Асар, журналист Дана Нуржигит и другие известные личности.

В дальнейшем к проекту планируется привлечь представителей литературной сферы, поэтов и писателей. В этом направлении предусмотрена совместная работа с филиалом Союза писателей в городе Астане.

Стоит отметить, что проект «Звездный библиотекарь» направлен на позиционирование библиотек как современного общественного пространства, где переплетаются знания и культура, созданы условия для творчества и свободного обмена мнениями. Инициатива позволяет повысить интерес молодежи к книгам и развивать содержательный диалог между читателями и известными личностями.