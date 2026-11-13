В школе Астаны открыли необычное экопространство в рамках проекта «Таза Қазақстан»

В столичной общеобразовательной школе №33 в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» открыли специальное коворкинг-пространство. Новая площадка направлена на формирование экологической культуры школьников, развитие их творческих способностей и повышение ответственности за окружающую среду, передает официальный сайт акимата Астаны.

В оформлении коворкинг-пространства приняли участие педагоги и учащиеся школы.

Учителя изобразили на стене карту Казахстана и надпись «Таза Қазақстан», объединив национальные мотивы с экологической тематикой.

В свою очередь школьники изготовили различные поделки и творческие проекты из переработанных бытовых отходов. Таким образом, они на практике показали, как можно дать ненужным вещам вторую жизнь и внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Новое пространство предназначено не только для творческой деятельности, но и для общения и обмена идеями между учащимися. В свободное время здесь будут проходить дебаты, встречи и различные познавательные мероприятия.

Особенностью экопространства стал робот по имени «Тазабек». Он рассказывает школьникам о важности соблюдения чистоты, бережного отношения к природе и помогает формировать экологическую культуру.

Стоит отметить, что подобные инициативы способствуют воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе, соблюдению чистоты и ответственности за окружающую среду. Ведь создание чистой и комфортной среды начинается с повседневных действий каждого человека.

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