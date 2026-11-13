В Астане сотни нарушителей оштрафовали за незаконный выброс мусора

В Астане с начала 2026 года за незаконный выброс и складирование мусора выписали штрафы на сумму более 26 миллионов тенге. К административной ответственности привлечены сотни физических и юридических лиц, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Нарушителей выявляют с помощью камер видеонаблюдения, космического мониторинга и в ходе регулярных рейдов. Кроме того, за этот период со стихийных свалок столицы вывезено более 230 тысяч тонн отходов.

В районе Нура за нарушение правил благоустройства по статье 505 КоАП РК к административной ответственности привлечены 219 нарушителей, из которых 66 физических и 153 юридических лица. Общая сумма наложенных штрафов превысила 15 миллионов тенге. Также с начала года в районе очищены 64 участка, откуда вывезено более 96 тысяч тонн отходов.

В районе Сарыарка к административной ответственности привлечены 96 лиц, в том числе 71 юридическое и 25 физических лиц. По статье 344 КоАП РК для рассмотрения направлено 30 материалов. Сумма наложенных штрафов превысила 4 миллиона тенге. Кроме того, по статье 505 КоАП РК к ответственности привлечены 77 лиц, сумма штрафов составила более 1 миллиона тенге. В районе также ликвидированы 19 несанкционированных свалок и вывезено более 16 тысяч тонн мусора.

В районе Сарайшык за незаконный выброс мусора оштрафованы 29 водителей на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч тенге. Ещё 61 факт нарушения выявлен с помощью камер видеонаблюдения «Сергек». По ним наложены штрафы на сумму 2 миллиона 359 тысяч тенге. Благодаря космическому мониторингу обнаружены и очищены 25 участков незаконного складирования отходов. Всего вывезено более 35 тысяч тонн мусора.

В районе Байконыр с начала года за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечены физические и юридические лица по 25 фактам. В 16 случаях наложены штрафы, в 9 вынесены предупреждения. Ещё 10 материалов направлены в Департамент экологии Астаны. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона 422 тысячи тенге. Кроме того, очищены 38 участков, откуда вывезено более 40 тысяч тонн отходов.

В районе Есиль особое внимание уделяется водителям, незаконно выгружающим строительные и бытовые отходы. С начала года в Департамент экологии направлено 70 материалов в отношении водителей транспортных средств. По результатам рассмотрения 8 водителей привлечены к административной ответственности с наложением штрафов. Также ликвидированы все 19 мест незаконного складирования отходов, выявленных на четырёх участках с помощью космического мониторинга. Всего вывезено более 45 тысяч тонн мусора.

Таким образом, с начала года в столице со стихийных свалок вывезено более 230 тысяч тонн отходов. Наряду с очисткой территорий районные акиматы совместно с уполномоченными органами продолжают выявлять нарушителей, проводить рейды и предотвращать повторное образование незаконных свалок.

Жителям и предпринимателям напоминают, что строительный и бытовой мусор необходимо вывозить исключительно в специально установленные места.

За незаконный выброс и складирование отходов предусмотрена административная ответственность.