Государственная гарантированная юридическая помощь – важный механизм обеспечения конституционного права граждан на получение квалифицированной юрпомощи. Она позволяет отдельным категориям населения получать правовую поддержку бесплатно, независимо от материального положения. О том, как работает этот механизм, на брифинге в столичной Службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя Департамента юстиции Астаны Бакытжан Бейсен, передает официальный сайт городского акимата.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» такая помощь предоставляется в форме правовых консультаций, составления юридических документов, а также защиты и представительства интересов граждан в судах и государственных органах.

«Юридическую помощь оказывают адвокаты и юридические консультанты. Адвокаты осуществляют защиту по уголовным делам и представляют интересы граждан в судах. Юридические консультанты предоставляют правовые консультации, помогают составлять заявления, жалобы и другие юридические документы. Получить консультацию можно при непосредственном обращении к специалисту или через информационную систему «Е-Заң көмегі». Если оказать помощь в день обращения невозможно, она предоставляется в установленные законодательством сроки, в соответствующих случаях – не позднее трёх рабочих дней. После оказания помощи специалисты формируют электронные заявления на оплату через единую информационную систему. Департамент юстиции проверяет полноту и достоверность представленных документов, после чего оформляет оплату в соответствии с действующими правилами», - сообщил спикер.

На сегодня столичный Департамент юстиции заключил соглашения об оказании государственной гарантированной юридической помощи со 158 адвокатами и 13 юридическими консультантами. За 10 месяцев 2026 года в рамках данной системы правовую помощь получили 11 284 гражданина.

«Значительная часть процессов по оказанию и оплате юридической помощи осуществляется через информационную систему «Е-Заң көмегі». Цифровая платформа упрощает оформление заявлений, направление документов и учёт оказанных услуг. Департамент юстиции города Астаны продолжает работу по повышению доступности и качества государственной гарантированной юридической помощи, а также обеспечению своевременной оплаты услуг специалистов», - заключил замглавы Департамента юстиции Астаны.