В Астане иностранным гостям презентовали опыт работы центров активного долголетия

Центр активного долголетия в Астане посетили представители ряда структур Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Делегация ознакомилась с работой центра и изучила опыт социальной поддержки пожилых граждан, передает официальный сайт столичного акимата.

В состав кыргызстанской делегации вошли специалисты управления по вопросам лиц с инвалидностью и пожилых граждан министерства, руководители центра медико-социальной экспертизы, реабилитационных учреждений и медико-социальных стационарных организаций.

В рамках познавательной встречи члены делегации посетили отдел социального обслуживания по району Сарайшык Центра активного долголетия акимата города Астаны, где ознакомились с деятельностью учреждения, направлениями его работы и видами социальных услуг, оказываемых пожилым гражданам.

Гостям представили основные направления деятельности центра, продемонстрировав работу по эффективной организации досуга пенсионеров, укреплению их здоровья, развитию творческих и интеллектуальных способностей, а также созданию условий для их активного участия в общественной жизни. Особое внимание было уделено вопросам повышения качества жизни представителей старшего поколения, росту их социальной активности и созданию условий для здорового старения.

Во встрече приняли участие представители Управления занятости и социальной защиты города Астаны и руководство Центра активного долголетия. Стороны обменялись мнениями по вопросам эффективных подходов к оказанию социальных услуг, поддержки пожилых граждан, формирования культуры активного долголетия и развития социальных проектов.

«Обмен опытом — важный механизм повышения качества социальных услуг. Этот визит стал значимой встречей, укрепляющей сотрудничество между двумя странами в социальной сфере и открывающей путь к обмену передовыми практиками. Подобные содержательные встречи придают импульс новым инициативам, направленным на совершенствование качества соцуслуг, взаимный обмен опытом и повышение уровня жизни старшего поколения», — отметила заместитель директора Центра активного долголетия по социальным вопросам Эльвира Шамшикенова.

Коллеги из Кыргызстана проявили интерес к условиям, созданным для старшего поколения в столице, и к инициативам, позволяющим пожилым людям активно участвовать в жизни общества. Стоит отметить, что работа центра служит ярким примером формирования восприятия пожилого возраста не просто как времени отдыха, а как периода новых возможностей и активной жизни.