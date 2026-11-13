«Закон и порядок»: в Астане прошел правовой дебатный турнир среди школьников

В Астане в рамках месячника «Справедливость и ответственность» прошел правовой дебатный турнир среди учащихся школ. 10 команд столицы обсудили темы «Закон и порядок», ответственность подростков и формирование справедливого общества, аргументированно защитив свои позиции, передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие было организовано в специализированной школе №9 Zerde в рамках проекта «Ұшқыр ой алаңы» единой программы воспитания «Адал азамат». В дебатах приняли участие 10 команд из различных организаций образования столицы.

Главная цель турнира — повышение правовой грамотности подростков, воспитание уважительного отношения к закону, развитие навыков свободного выражения мыслей и уважения к мнению оппонента.

«Основная цель этого турнира — узнать отношение школьников к принципу «Закон и порядок», посмотреть, насколько свободно они могут выражать и аргументировать свои мысли. Мероприятие не является отборочным этапом на республиканские соревнования. Для нас самое важное — чтобы дети обсуждали между собой правовые темы и обменивались мнениями», — сказал заместитель директора по воспитательной работе специализированной школы №9 Zerde Кайырым Ануарбек.

В ходе дебатов команды выступали со стороны правительства и оппозиции по заданным темам и отстаивали свои позиции.

Судья турнира, учитель истории школы-гимназии №97 Акадил Есенкул высоко оценил уровень дебатов среди столичных школьников, однако отметил необходимость усиления системной работы в этом направлении.

«Раньше в Астане дебатные турниры для школьников организовывались часто. Сейчас их темпы несколько снизились. В других регионах ведется системная работа по развитию дебатного движения. В столице интерес детей к дебатам также растет. Школьники свободно излагают свои мысли и предлагают хорошие идеи», — отметил судья.

По его мнению, для развития дебатного движения в школах важно проводить турниры на постоянной основе, давая учащимся возможность накапливать опыт. Кроме того, необходимо уделить внимание вопросу поддержки труда руководителей дебатных клубов.

«Наша главная цель — не просто определить победителей. Гораздо важнее, чтобы школьники обменивались опытом, учились выступать перед публикой и умели выслушивать противоположное мнение. Мы стремимся организовывать подобные турниры как минимум один-два раза в сезон», — сказал Акадил Есенкул.

Турнир состоял из трех этапов. Команды оценивались по количеству набранных баллов, по итогам которых были определены лучшие. Кроме того, для особо отличившихся участников была предусмотрена номинация «Лучший спикер».

По словам организаторов, подобные дебаты направлены не только на формирование правовой культуры школьников, но и на развитие их критического мышления, навыков аргументации и ответственного отношения к общественным вопросам.

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